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Платные пакеты могут позволить не все: киевлянка купила мороженого хека и унесла его в руках

19 декабря 2021, 13:36

В Украине возникают курьезные моменты на кассах в магазинах из-за запрета на полиэтиленовые пакеты.

Евгений Истребин / Facebook

В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Известный системный аналитик Евгений Истребин в Facebook показал, как украинцы отказываются платить за пакеты.

Он поделился фотографией, сделанной в одном из киевских супермаркетов, на которой зафиксировано, как на ленте возле кассы покупательница положила замороженный хек без какой-либо упаковки.

"Это было только что на моих глазах. Тетка купила замороженный хек. Штрих-код держала в руке. Рыбу домой понесла в руках. Я многое видел, но такое впервые", – подписал снимок Истребин.

Публикация собрала сотни разных комментариев. Люди пишут, что для первичной упаковки мяса или рыбы пакеты бесплатные, а другие заявляют, что это зависит от магазина.

"У нас в стране все доходит до маразма. Есть товары которые невозможно купить без пакета, тот же хек, пачка творога. И кстати, на пакетиках нет штрих-кода, а должен быть", "А как происходит учет проданных за 10 или 12 коп. бывших бесплатных пакетов?", – пишут люди.

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Платные пакеты в Украине

С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет. Приобрести их можно только за деньги.

С марта 2022 года в Украине будут допускать только биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками).

С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

Согласно рекомендациям Кабмина Украины, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты могут составлять:

  • 2,00 гривны – без ручек (без боковых складок);
  • 2,50 гривны – без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
  • 3,00 гривны – с ручками (с боковыми складками).

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

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