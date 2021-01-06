Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности

Антон Геращенко / УНИАН

Пленку с записью вероятных разговоров высших чинов КГБ Беларуси об убийстве журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу. Результаты должны стать известны через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Громадського радио. Исследование доказательства поручили украинским специалистам по фоноскопическим экспертизам.

"Например, если нельзя человека допросить для этого лично, будут какое-то его публичное выступление брать и сравнивать с записью. В данном случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", – заявил Геращенко.

Чиновник также сказал ‒ раз убийство журналиста произошло на территории Украины в Киеве в 2016 году, поэтому дело ведут исключительно украинские правоохранители, а представители других стран могут только помогать раскрыть преступление "по доброй воле".

При этом Геращенко сомневается в том, что белорусские правоохранители будут способствовать украинскому расследованию.

"Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках, ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Такая же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов для принуждения это сделать", – сказал он.

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