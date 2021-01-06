УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности

6 января 2021, 15:27
Прослушать новость
Остановить

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал ситуацию с записями, на которых якобы белорусские кгбисты обсуждают убийство Павла Шеремета.

Геращенко
Антон Геращенко / УНИАН

Пленку с записью вероятных разговоров высших чинов КГБ Беларуси об убийстве журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу. Результаты должны стать известны через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Громадського радио. Исследование доказательства поручили украинским специалистам по фоноскопическим экспертизам.

"Например, если нельзя человека допросить для этого лично, будут какое-то его публичное выступление брать и сравнивать с записью. В данном случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", – заявил Геращенко.

Чиновник также сказал ‒ раз убийство журналиста произошло на территории Украины в Киеве в 2016 году, поэтому дело ведут исключительно украинские правоохранители, а представители других стран могут только помогать раскрыть преступление "по доброй воле".

При этом Геращенко сомневается в том, что белорусские правоохранители будут способствовать украинскому расследованию.

"Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках, ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Такая же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов для принуждения это сделать", – сказал он.

Читайте такжеВ МВД прокомментировали версию о том, что Лукашенко был заказчиком убийства Шеремета

Напомним, ранее сообщалось:

Антон Геращенко Павел Шеремет новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругойСМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Погиб сын Геннадия Корбана - источникПогиб сын Геннадия Корбана - источник Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение ЗеленскогоПоздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИНа Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг
Следующий материал

Последние новости

15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:55
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
Реклама
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
10:33
В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы Видео
10:32
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
10:30
Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом
10:29
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
10:23
В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса Видео
09:47
Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России" Видео
09:36
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Видео
09:34
Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19 Видео
Реклама
09:31
Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США мнение
09:09
В Украине нелегально прививают от COVID-19: СМИ узнали цену Видео
09:01
У Кличко рассказали, как локдаун будет проходить в Киеве Видео
08:39
Зеленский сможет усидеть в кресле только при одном условии мнение
08:27
Как приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостей Видео
08:25
Пенс объяснил Трампу, почему не выйдет изменить результаты выборов - NYT
08:12
Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных Видео
07:18
Помпео оценил шансы возвращения Крыма и Донбасса Украине
07:15
"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини
06:50
Украине грозит волна "тарифных майданов" мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять