Под Борисполем разбился вертолет во время посадки

По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
В районе города Борисполь в Киевской области вертолет потерпел аварию и упал на землю - в результате инцидента никто не пострадал. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua
Как сообщается, авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.
"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент Думской, инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.
- В Армении потерпел крушение российский военный вертолет.
- Президент РФ Владимир Путин назвал имена жертв среди членов экипажа российского вертолета, который в Армении сбил Азербайджан.
- Позже Азербайджан взял на себя вину за сбитый вертолет. В МИД Азербайджана сообщили, что вертолет был сбит, в частности, из-за того, что находился близко к зоне боевых действий в темное время суток на малой высоте.
Автор: Екатерина Трохимчук