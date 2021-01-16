Под Борисполем разбился вертолет во время посадки

Под Борисполем разбился вертолет

В районе города Борисполь в Киевской области вертолет потерпел аварию и упал на землю - в результате инцидента никто не пострадал. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua

Как сообщается, авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент Думской, инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.