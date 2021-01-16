УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Борисполем разбился вертолет во время посадки

16 января 2021, 20:02
Прослушать новость
Остановить

По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.

Под Борисполем разбился вертолет

В районе города Борисполь в Киевской области вертолет потерпел аварию и упал на землю - в результате инцидента никто не пострадал. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua

Как сообщается, авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент Думской, инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

вертолеты Киевская область
Сейчас вы просматриваете новость «Под Борисполем разбился вертолет во время посадки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа "Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция ХомчакаВ ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака "Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответБудет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ
Следующий материал

Последние новости

20:17
Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2
20:02
Под Борисполем разбился вертолет во время посадки
19:55
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 января 2021 года: новая работа и чреда помех Видео
19:41
"Вызов господству доллара": СМИ раскрыли планы удара Брюсселя по Вашингтону Видео
19:36
В США обнародовали документы о связях Трампа с Россией Видео
Реклама
18:58
У Зеленского поведали, кому "на руку" односторонний обмен пленными Видео
18:51
Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы Видео
18:34
Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали Видео
18:24
Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных Видео
18:17
Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины
17:30
Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ Видео
17:30
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
17:21
СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке Видео
16:56
В Слуге народа назвали сроки старта COVID-вакцинации: кому светит прививка Видео
16:56
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
16:35
"Печеньки Госдепа": Байден выдвинул Нуланд на высокую должность в США Видео
16:23
Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы Видео
16:22
В Германии партия Меркель избрала нового главу: кто такой Армин Лашет Видео
15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
Реклама
15:23
Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт Видео
15:20
"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения Видео
15:02
Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу Видео
14:32
В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском Видео
14:16
Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу Видео
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
12:00
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
Реклама
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять