Под Киевом горит предприятие по переработке химикатов

В городе Обухов Киевской области произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов, различные травмы получили четыре человека.

"22 октября в 13:45 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в г.Обухов на ул.Промышленная. К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов и спасатели Кагарлыкского, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

По информации спасателей, возгорание началось в ангаре на площади 150 кв. м., пристроенном к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.

Пожару присвоен второй ранг опасности, на месте работают 9 единиц техники, 42 человека личного состава.

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