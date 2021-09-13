Под Одессой промчался "пылевой дьявол"

Пылевой вихрь заметили под Одессой / Фото trassae95.com

В селе Кремидовка в тридцати километрах от Одессы заметили вихрь высотой около двух десятков метров.

В поле внезапно закружились пыль, песок, камни. "Пылевой дьявол" попал на видео - кадры удалось заснять случайным свидетелям. К счастью, они находились на безопасном расстоянии, поэтому никто не пострадал.

Через несколько минут пылевой столб переместился на несколько метров.

Отметим, вылевые вихри возникают в жаркую и сухую погоду при сильном нагреве земли. Обычно высота вихря составляет 10-20 метров.

Как сообщал Главред, ранее уникальный пыльный вихрь заметили возле национального природного парка Тузловские лиманы в Одесской области.