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Под Одессой промчался "пылевой дьявол"

13 сентября 2021, 10:05

Кадры удалось заснять случайным свидетелям. К счастью, они находились на безопасном расстоянии от пылевого вихря, поэтому никто не пострадал.

Пылевой вихрь заметили под Одессой / Фото trassae95.com

В селе Кремидовка в тридцати километрах от Одессы заметили вихрь высотой около двух десятков метров.

В поле внезапно закружились пыль, песок, камни. "Пылевой дьявол" попал на видео - кадры удалось заснять случайным свидетелям. К счастью, они находились на безопасном расстоянии, поэтому никто не пострадал.

Через несколько минут пылевой столб переместился на несколько метров.

Отметим, вылевые вихри возникают в жаркую и сухую погоду при сильном нагреве земли. Обычно высота вихря составляет 10-20 метров.

Как сообщал Главред, ранее уникальный пыльный вихрь заметили возле национального природного парка Тузловские лиманы в Одесской области.

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