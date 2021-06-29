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Под Полтавой у мужчины украли стройматериалы, купленные за свои деньги для ремонта дороги

29 июня 2021, 11:55
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Местный житель приобрел цемент и оставил его на обочине, а сам на мгновение отвернулся набрать песка. И все купленные стройматериалы тут же украли.

Ремонт
Те самые ямы / t.me/h_kremenchug

В Кременчуге (Полтавская область) местный житель приобрел за собственные средства материалы ‒ для того, чтобы немного отремонтировать дорогу в районе колесного завода. Но их у него немедленно украли. Об этом сообщают в Телеграм-канале Х*евый Кременчуг.

Отмечается, что местный житель приобрел цемент и оставил его на обочине, а сам на мгновение отвернулся набрать песка. В этот момент по дороге ехала Газель, водитель которой выбежал из машины, быстро погрузил в нее цемент и двинулся дальше.

Возмущенный мужчина пожаловался на это местным активистам. Те — запостили в Сети публикацию о дерзкой краже стройматериалов. На нее отреагировали неравнодушные жители и купили мужчине цемент. И он все-таки смог немного отремонтировать дорогу.

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Напомним, ранее в городе Крыжополь (Винницкая область) местные жители высадили в глубокой выбоине целый куст цветущих ирисов.

В Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.

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