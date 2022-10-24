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Под угрозой Киев, Львов и Польша: оккупанты показали карту радиуса поражения "грязной бомбы"

24 октября 2022, 17:56

Эпицентром взрыва оккупанты планируют сделать временно захваченный Энергодар.

Ядерное оружие
РФ продолжает ядерный шантаж / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Российские пропагандисты продолжают разгонять фейк о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы".

Изначально такие небылицы начал рассказывать министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Теперь в РФ опубликовали карту областей, которые, якобы, будут в радиусе поражения.

Отметим, что на карте, которую распространяют в РФ, видно, что эпицентром взрыва будет временно захваченный российскими оккупантами Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. А радиус радиоактивного поражения дойдет до Киева, Винницы, Львова и даже Польши.

Не исключается, что заявления Минобороны РФ и эта распространенная карта могут являться анонсом новых преступлений РФ, в которых Москва обвинит Киев.

грядная бомба
/ Скриншот

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Отметим, что кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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