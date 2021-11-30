Подготовку госпереворота в Украине готовила Россия - Шмыгаль

Денис Шмыгаль / УНИАН

За подготовкой возможного государственного переворота стоит Россия. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, госпереворот готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

"У нас есть секретные данные, которые свидетельствуют об особых намерениях (разжечь переворот, - ред.)", - сказал Шмыгаль. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим российское государство, он сказал: "Безусловно".

Премьер в интервью Reuters заявил, что наращивание российских войск на границе с Украиной является частью более широких российских усилий, направленных на то, чтобы сломить украинский импульс к вступлению в Европейский союз.

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о России, не уточняя.

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При этом он добавил, что украинская разведка обнаружила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

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