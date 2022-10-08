Подрыв Крымского моста: в СБУ ответили на слухи о причастности к "бавовне"

Пожар на Крымском мосту / Скриншот

В Службе безопасности Украины прокомментировали появившуюся информацию о ее причастности к подрыву Крымского моста в субботу утром, 8 октября.

Пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко прокомментировал УНИАН утверждения о вероятной причастности СБУ к утреннему взрыву на Крымском мосту.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", - добавил Дехтяренко.

Ранее сообщалось, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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