Подрыв Крымского моста: в СБУ ответили на слухи о причастности к "бавовне"

Артем Дехтяренко прокомментировал утверждения о вероятной причастности СБУ к утреннему взрыву.
В Службе безопасности Украины прокомментировали появившуюся информацию о ее причастности к подрыву Крымского моста в субботу утром, 8 октября.
Пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко прокомментировал УНИАН утверждения о вероятной причастности СБУ к утреннему взрыву на Крымском мосту.
"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", - добавил Дехтяренко.
Ранее сообщалось, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Украины.
Взрывы на Крымском мосту
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.
По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.
Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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