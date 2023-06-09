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Погиб в Еленовке: в Чернигове простились с защитником Азовстали Николаем Барановским

Анна Ярославская
9 июня 2023, 07:20 обновлено 9 июня, 07:32
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Николай Барановский служил в Мариуполе в составе полка Азов. Был защитником Азовстали, командиром отделения.
Николай Барановский
Николай Барановский погиб во время теракта в Еленовке летом 2022 года / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, pixabay.com

В Чернигове провели в последний путь защитника Азовстали Николая Барановского, который погиб в ночь на 29 июля 2022 года во время теракта в колонии в Еленовке. Погибшему воину было всего 27 лет.

Николай Барановский родом из Чернигова. В 2020 подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Служил в Мариуполе в составе полка Азов. Был защитником Азовстали, командиром отделения, передает Суспільне. Чернігів.

Николай Барановский
Николай Барановский служил в полке Азов / Фото: suspilne.media

Когда от командования пришло сообщение, что нужно сдаваться в плен, он очень этого не хотел.

"Я в новостях увидел об этом теракте, увидел его в списках, не верилось, очень не верилось, а потом мы узнавали через все возможные каналы, но никакой вести не было", — рассказал военнослужащий Павел Рославец.

Похоронили защитника Азовстали Николая Барановского в Чернигове на кладбище Яцево. Проститься с украинским воином пришли даже те, кто даже не знал его лично.

Прощание с Николаем Барановским
Попрощаться с Николаем пришли даже те, кто его не знал / Фото: suspilne.media

На сайте президента Украины 2 июня была зарегистрирована петиция о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) военнослужащему НГУ Николаю Владимировичу Барановскому 27.03.1995 г.р. Автор петиции также просит создать в черниговской школе №35 мемориальную доску памяти погибшего защитника Украины.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 года российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Смотрите видео - Перехват разговора, в котором говорится о том, что взрыв в Еленовке устроили оккупанты:

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