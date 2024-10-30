Погибнуть или спастись: Зеленский сказал, почему РФ имеет продвижение на фронте

Зеленский сказал, что такова реальность этой войны.

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Зеленский о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления президента:

Россияне продвигаются на фронте

Украина борется, думая о своих людях

Армии страны-агрессора России удается продвигаться на фронте. Связано это с тем, что Украина думает прежде всего о людях. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

По его словам, Украина сейчас борется, думая прежде всего о людях, а уже потом о территориях. Именно поэтому у россиян есть шаги вперед.

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"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на высшие точки и контролировать это, и спасти жизни - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что такова реальность этой войны, то, как она выглядит.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на восточном направлении ситуация для ВСУ достаточно сложная, ведь враг, несмотря на большие потери, не прекращает давить на украинскую оборону и продвигаться вперед.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области, но пока безуспешно. Цель врага - зацепиться на левобережье Оскола, чтобы развить свое наступление до Купянска-Узлового.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что большинство островов в районе Херсона контролируются Силами обороны Украины, однако противник продолжает пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки.

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