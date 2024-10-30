Погибнуть или спастись: Зеленский сказал, почему РФ имеет продвижение на фронте

Главное из заявления президента:
- Россияне продвигаются на фронте
- Украина борется, думая о своих людях
Армии страны-агрессора России удается продвигаться на фронте. Связано это с тем, что Украина думает прежде всего о людях. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.
По его словам, Украина сейчас борется, думая прежде всего о людях, а уже потом о территориях. Именно поэтому у россиян есть шаги вперед.
"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на высшие точки и контролировать это, и спасти жизни - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что такова реальность этой войны, то, как она выглядит.
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, на восточном направлении ситуация для ВСУ достаточно сложная, ведь враг, несмотря на большие потери, не прекращает давить на украинскую оборону и продвигаться вперед.
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области, но пока безуспешно. Цель врага - зацепиться на левобережье Оскола, чтобы развить свое наступление до Купянска-Узлового.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что большинство островов в районе Херсона контролируются Силами обороны Украины, однако противник продолжает пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки.
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