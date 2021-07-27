"Походите в берцах - поговорим": офицер вступился перед радикалами за бойца-гея, поцеловавшего парня

Тот самый поцелуй / скриншот из видео

Действующий военный-гей ВСУ (родом из Львовской области) запостил на своей личной странице в соцсети видео, на котором он страстно возлюбленного. На него тут же посыпались обвинения в том, что таким образом он порочит украинскую армию. Тем не менее, поступок парня поддержал офицеу ВСУ− командир отделения 21 мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов.

"Сначала пойдите походите в этой форме, в этих берцах, а потом поговорим о семье, церкви, и что вас там еще смущает. Вместо того чтобы обсуждать военных, которые образцово выполняют свои обязанности, лучше идите служить, покажите как надо", – отметил он.

Интересно, что большая часть подписчиков страницы Facebook Гнездилова поддержали его точку зрения.

"У нас только ненависть приветствуется. А любовь − это стыдно", "Вот взял да звезданул по тонкому душевному равновесию традиционников", "Поддерживаю, пусть у ребят все будет хорошо!", "Похр*н. От слова совсем. Лишь бы не русня (вот кто хуже геев,лесбиянок,трансвеститов всех вместе взятых Все остальное - терпимо,на мамкиных "традиционалистов" наср*ть вообще)", - написали они.

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Напомним, ранее в мае нынешнего года народный депутат Соломия Бобровская распространила в соцсетях видеоролик, на котором четко видно, как в обеде курсанта одного из учебных заведений ВСУ (Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба) было найдено ракообразное существо.

До того, в сентябре 2020 года, военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.

Солдат показал фото, на котором видно, что новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая.