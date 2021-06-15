"У порохоботов - помутнение": скандал с питанием бойцов ВСУ получил продолжение

В Сети разгорелся скандал с питанием в рядах ВСУ / УНИАН

На днях в Сети появилась информация, что военнослужащих украинской армии кормят некачественной пищей. В частности, боец ВСУ Роман Глех сравнил еду с "кормом для свиней". В свою очередь, публицист Владимир Фомичев опроверг эти слова, ссылаясь на других военных.

13 июня Глех опубликовал в Facebook фото блюд из столовой на Гончаровском полигоне в Черниговской области. Военный иронично сравнил еду с кормом для свиней.

Он отметил, что пища, представленная на снимках, вряд ли соответствует стандартам НАТО, к которым стремится украинская армия.

Фото Facebook Роман Глех

Фото Facebook Роман Глех

В свою очередь, публицист Владимир Фомичев на своей странице в Facebook, заявил, что другие военнослужащие опровергают, что в армии плохо кормят. Мол, он прошелся по постам разных людей, воюющих сейчас в ВСУ, зашел на страницу Северской танковой бригады и почитал комментарии.

"Все пишут, что у порохоботов в глазах помутнение. Я по-прежнему не удивлялся циничности порохоботов, но докатились до последнего, стали оговаривать армию", - написал Фомичев.

В частности, в первой отдельной танковой Северской бригаде сообщили, что питание было и будет на самом высоком уровне.

"Система питания осуществляется по каталогу. Набор продуктов увеличился до 400 наименований, что позволяет максимально разнообразить меню, сделать его сбалансированным и соответствующим пищевой ценности", - говорится в сообщении в Facebook.

Фомичев также добавил скрины, на которых военные публикуют фото своих обедов, и, кажется, вполне довольны.

Как сообщал Главред, в сентябре 2020 года военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.

Солдат показал фото, на котором видно, что новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Также прилагаются сухая и влажная салфетки.