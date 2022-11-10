"Пока хватает людей, которые уже мобилизованы": в Минобороны рассказали, будет ли новая волна

В Минобороны рассказали, будет ли новая волна мобилизации / коллаж фото УНИАН

В Украине на данный момент в рядах ВСУ хватает уже мобилизованных людей. Однако, если ситуация на фронтах украино-российской войны резко изменится, то может быть проведена дополнительная мобилизация. Об этом в эфире единого телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, дополнительную волну мобилизации в Минобороны пока не планируют объявлять.

"По состоянию на сейчас были уже заявления Генерального штаба ‒ пока хватает людей, которые уже мобилизованы. Но в этом вопросе мы должны понимать, что все будет зависеть от событий войны. [...] Мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий, и мы с вами, в принципе, должны быть готовыми к развитию всех этих сценариев", — сказала она.

Мобилизация в Украине

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Руководитель России так назвал войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.

25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.

Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.

Другие новости: