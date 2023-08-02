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"Полная чушь": Данилов опроверг информацию западных СМИ о плане на случай гибели Зеленского

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 11:03 обновлено 2 августа, 11:05
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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, никаких планов на случай гибели президента Украины Владимира Зеленского нет.
Зеленский, Данилов
Данилов категорически опроверг информацию западных СМИ о плане насчет гибели Зеленского / коллаж Главред, фото УНИАН

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов раскритиковал материал западного издания Politico, в котором журналисты попытались спрогнозировать ‒ как будет складываться управление нашей в случае, если с президентом Зеленским случится трагедия. Такое заявление чиновник сделал в эфире телемарафона.

"То, что написано в этой статье, полная чушь, во-первых. Во-вторых, не нужно во время войны делать такие информационные вбросы. Даже должности людей, которые названы в этой статье, журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Никаких планов нет. Есть президент страны, Верховный главнокомандующий ВСУ, исполняющий свои обязанности. Зачем это сделало важное издание Politico, сложно сказать, но мы можем догадываться. У нас есть Конституция, закон, и мы знаем, как следует делать. Но делать так, как поступают некоторые представители нашей страны, предоставляя абсолютно невалидированную информацию, этот вопрос", — сказал Данилов.

Покушения на президента Зеленского

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С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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