Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"

Сколько украинцев верят во вторжение России / УНИАН

Большинство украинцев не верят в полномасштабное вторжение России и считают, что армия способна защитить граждан в случае войны.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные всеукраинского социологического исследования на тему "Украина на фоне угроз", проведенного экспертно-аналитическим центром "Институт Горшенина".

Так, согласно опубликованным данным, из этих 62,5% респондентов 33,3% считают, что вторжение российской армии скорее не состоится, а 29,2% - что "точно нет".

При этом 20,4% выразили мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину произойдет (16,0% - "скорее да", 4,4% - "точно да").

Результаты опроса / gorshenin.ua

Большинство граждан (53,4%) считает, что украинская армия сможет защитить Украину в случае расширения военной агрессии со стороны России, а 71,3% опрошенных доверяют армии.

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Результаты опроса / gorshenin.ua

Угроза вторжения России

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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