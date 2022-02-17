Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"

Большинство граждан считает, что армия сможет защитить Украину в случае агрессии со стороны РФ.
Большинство украинцев не верят в полномасштабное вторжение России и считают, что армия способна защитить граждан в случае войны.
Об этом свидетельствуют опубликованные данные всеукраинского социологического исследования на тему "Украина на фоне угроз", проведенного экспертно-аналитическим центром "Институт Горшенина".
Так, согласно опубликованным данным, из этих 62,5% респондентов 33,3% считают, что вторжение российской армии скорее не состоится, а 29,2% - что "точно нет".
При этом 20,4% выразили мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину произойдет (16,0% - "скорее да", 4,4% - "точно да").
Большинство граждан (53,4%) считает, что украинская армия сможет защитить Украину в случае расширения военной агрессии со стороны России, а 71,3% опрошенных доверяют армии.
Угроза вторжения России
15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".
Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.
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