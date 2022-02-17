УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"

17 февраля 2022, 18:55
Прослушать новость
Остановить

Большинство граждан считает, что армия сможет защитить Украину в случае агрессии со стороны РФ.

Сколько украинцев верят во вторжение России / УНИАН

Большинство украинцев не верят в полномасштабное вторжение России и считают, что армия способна защитить граждан в случае войны.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные всеукраинского социологического исследования на тему "Украина на фоне угроз", проведенного экспертно-аналитическим центром "Институт Горшенина".

Так, согласно опубликованным данным, из этих 62,5% респондентов 33,3% считают, что вторжение российской армии скорее не состоится, а 29,2% - что "точно нет".

При этом 20,4% выразили мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину произойдет (16,0% - "скорее да", 4,4% - "точно да").

Результаты опроса / gorshenin.ua

Большинство граждан (53,4%) считает, что украинская армия сможет защитить Украину в случае расширения военной агрессии со стороны России, а 71,3% опрошенных доверяют армии.

Реклама
Результаты опроса / gorshenin.ua

Угроза вторжения России

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России социологический опрос
Сейчас вы просматриваете новость «Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку" Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий Украине пора начинать подсчет убытковУкраине пора начинать подсчет убытков Запад, не будьте трусами и предателями!Запад, не будьте трусами и предателями!
19:33

"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"

19:10

"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения РоссииВидео

19:05

Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы РябчукаВидео

19:02

Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

18:55

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"Видео

Реклама
18:47

На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территорииВидео

18:46

У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФВидео

18:37

Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФВидео

18:11

На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопамиВидео

18:07

Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаВидео

18:06

Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12Видео

18:05

Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

17:57

Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

17:55

Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1Видео

17:50

В Украине взлетела цена на автогазВидео

17:49

Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"Видео

17:47

Бурба вернулся в страну, но без семьи и ненадолго - политолог

17:46

В Украине резко подскочила стоимость мяса: названы рекордные ценыВидео

17:30

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для УкраиныВидео

17:28

Михаилу Шуфутинскому запретят въезд в Украину - ГПСУ

Реклама
17:24

"Пошлю Путину бутылку коньяка, если РФ признает "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас умирать никто не будет": Зеленский рассказал, как защитить Украину от РФВидео

17:17

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

16:56

В Украине ожидаеется массовая амнистия: на волю выйдут 1173 заключенныхВидео

16:56

РФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в УкраинуВидео

16:36

Отказ отводить войска и ультиматум по Украине: в РФ ответили США по "гарантиям безопасности"Видео

16:26

Цель Европы – встреча Зеленского и Путина: в Италии объявили о планах по диалогу

16:25

В Нацполиции заявили, что будут задерживать сторонников "русского мира"

16:25

Финалистка Голос.Діти и лечебный голос хирурга: что зрители увидят в 5 выпуске шоу Голос країни-12

16:25

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

16:23

На границе с Молдовой началась "Большая стройка" долгожданного Ямпольского моста

16:06

"Пыталась давать сыну все лучшее": под Одессой женщина бросилась под поезд из-за кредитов

15:59

Войска перебрасывают к границам Украины: Пентагон предупредил о наращивании сил РФВидео

15:47

Гороскоп на март 2022 для Близнецов: астролог назвала самые триумфальные дниВидео

15:46

"Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного

15:42

"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на ДонбассеВидео

15:41

Россия готова взрывать снаряды в Киевемнение

15:40

"Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песнюВидео

15:37

Женщины на военном учете: в Минобороны рассказали, когда список профессий вступит в силу

15:37

"Закон о биткоине": Рада дала старт рынку виртуальных активовВидео

Реклама
15:32

Признание Путиным "ЛДНР" – реальный сценарий: Украину ожидает шантаж по ДонбассуВидео

15:10

"Огонь велся прицельно для нанесения потерь": боевики накрыли артиллерией школу и детсад на ДонбассеВидео

15:06

Омикрон будет последней острой фазой пандемии - ГейтсВидео

15:05

Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и войнамнение

14:58

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФВидео

14:55

Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версияВидео

14:34

Мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - ЛукашенкоВидео

14:29

Почему полномастабного вторжения России не будетмнение

14:22

"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видомВидео

14:22

"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять