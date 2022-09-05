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"Половина лица разнесена": 2-летний Рома потерял глаз на выставке оружия в Чернигове

5 сентября 2022, 17:11

Во время выстрела Рома находился в полутора метрах от гранатомета, его поразила реактивная струя.

2-летний Рома Божок
2-летний Рома Божок потерял глаз на выставке оружия в Чернигове / коллаж фото общественное, Facebook / Иван Божко

В Чернигове на выставке боеприпасов 10-летнему мальчику разрешили выстрелить из гранатомета. В результате пострадали люди, среди которых 2-летний Рома Божко. Ребенок потерял глаз. Об этом рассказал дядя мальчика, сообщает Obozrevatel.

Пострадавшего Рому и его старшего брата на выставку привела мама Надежда. Вместе с ними были дядя мальчика со своим сыном.

"Я со своим сыном подошел к краю стола, как раз справа от мальчика, который потом выстрелил из гранатомета, мы наклонились посмотреть винтовку. Краем глаза я видел, что мальчик берет гранатомет на плечо, но не придал этому значения. Понятно, что на таких мероприятиях не должно быть боевого оружия, все должно быть тщательно проверено. Мы с сыном двинулись дальше и в это время раздался взрыв", - рассказал Иван Божок.

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Мужчина подумал, что российские оккупанты начали обстрел. Он схватил сына и глазами искал Надежду с детьми, чтобы вместе бежать в укрытие. Однако он никого не видел, потому что все было в дыму. Тогда Иван услышал крик надежды.

"Мы начали бежать, когда я услышал крик и понял, что кричит Надежда. Нахожу ее старшего сына, бегу к ней. Но вижу, что Рома сидит в коляске, половина его лица просто разнесена. Он как раз попал под реактивную струю гранатомета, потому что был позади него всего в полутора метрах", - вспомнил Иван.

Тогда к мальчику подбежали военные и попытались наложить повязку. Медики госпитализировали надежду и 2-летнего Романа. У женщины контузия и осколочные ранения. В первый день она плохо слышала и были проблемы с речью.

Ребенка сразу госпитализировали в реанимацию, мальчик потерял глаз. Медики уже наложили большое количество швов на его лице. Сейчас Роман находится в медикаментозном сне, его перевезут в Киев.

пострадавшие на выставке в Чернигове
Надежда и ее меньший сын пострадали на выставке оружия в Чернигове / Facebook / Надежда Божко

Что известно о расследовании

Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований. Сообщение о подозрении получили двое военнослужащих - командир, который приказал привезти оружие для демонстрации, и военный, который позволил взять ребенку гранатомет и нажать на пусковой крючок.

Военных подозревают в нарушении правил обращения с оружием, что привело к телесным повреждениям. Им грозит до 10 лет за решеткой. Подозреваемых задержали, прокуратура просит взять их под стражу.

Всего в результате выстрела пострадали 9 человек, шестеро из которых - дети.

Напомним, несчастный случай произошел 3 сентября. В городском совете заявили, что они не давали разрешения на проведение выставки оружия, их никто даже не предупреждал об этом.

Ранее сообщалось, 3 сентября, в Березнеговатом Николаевской области в результате обстрела РФ погиб 8-летний ребенок. Еще четыре человека получили осколочные ранения. По данным председателя облсовета Анны Замазеевой, в Николаеве двое раненых.

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