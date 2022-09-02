Польские эксперты пояснили, почему у россиян проблемы на фронте / скриншот, УНИАН

В Украине каждый день русские оккупанты совершают до 800 атак на ВСУ, используя до 60 тысяч боеприпасов, что приводит к логистическим и производственным проблемам. Об этом сообщает польский портал Wiadomosci со ссылкой на мнение местных экспертов.

"После поражения под Киевом они вернулись к методам, известным с начала 20 века, которые использовались во время обеих мировых войн, и которые россияне до сих пор используют — сильную артподготовку с последующей атакой с предшествованием огневого вала или просто огня по местным целям: селам и усадьбам. Он заключается в обстреле позиций противника, вынуждая его укрыться или временно отойти, затем двигаются механизированные подразделения, впереди которых ведется артиллерийский огонь. В итоге у защитников остается меньше времени для укрепления обороны и отражения атаки", ‒ говорят они.

Также отмечается, что россияне вернулись к священной корове своей военной науке - тактике времен Второй мировой войны.

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Недостатки оборудования все больше ощущаются на фронте. Если классические неуправляемые ракеты еще долго не иссякнут, то такого сложного ракетного вооружения у них не слишком много. Судя по записям и отчетам украинской армии, новейших ракет "Кинжал" у россиян осталось всего лишь около 40, говорит доктор Михал Пекарский (эксперт по безопасности Вроцлавского университета).

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

До того старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

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