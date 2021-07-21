Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

Гарантия будет предоставлена в электронном виде / budni.com.ua

Теперь украинцам можно спокойно приобретать товар в Интернете по любой цене и не переживать за гарантийный лист. Власти страны услышали население и поспособствовали тому, чтобы товар, купленный в интернет-магазине, имел гарантию, как и при обычной покупке.

Соответсвующий закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде" № 1603-IX подписал президент Владимир Зеленский, говорится на сайте ОП.

Документ предусмативает получение украинцами эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя.

То есть, паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, будет доступен при любой покупке.

"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам", - указано в сообщении.

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Также законодательная инициатива упростит условия ведения бизнеса.

"Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров", - добавили в ОП.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект закона о переходе на безбумажный документооборот, так называемый paperless-режим. Также документ регулирует вопросы, связанные с предоставлением и получением всех категорий публичных услуг в электронной форме.

Законопроект"Об особенностях предоставления электронных публичных услуг" №5495 поддержали 238 депутатов.

Теперь в Украине появятся такие термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления публичной электронной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и прочие, связанные с электронными публичными услугами.