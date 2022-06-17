Поплыл здороваться с "Москвой": в Черном море затонул российский буксир "Василий Бех"

Российский буксир "Василий Бех" затонул / Telegram Цаплиенко

Российский буксир "Василий Бех", доставлявший оружие на остров Змеиный, затонул. Об этом заявил глава Одесская ОВА Максим Марченко.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор".

"Неужели тупые орки опять будут говорить, что кто - то из экипажа неудачно покурил на борту", - сказал Максим Марченко.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что украинские военные "Гарпуном" попали во вражеский буксир. Это произошло, когда судно транспортировало на оккупированный остров оружие.

Впоследствии стало известно о том, что буксир загорелся и превратился в плавучий костер. Вследствие попадания ракеты было ликвидировано 70% экипажа противника, судьба других - неизвестна.

Справочно. Буксир "Василий Бех" был построен на Астраханском судоремонтном заводе и принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.

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Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях, на нескольких направлениях продолжаются бои. В то же время воины ВСУ нанесли потери противнику. Они сбили российский вертолет Ми-35М на Донбассе и нанесли удары по скоплениям российских войск в трех районах Херсонщины.

Также ранее сообщалось, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины. Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь мизерных успехов. И уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

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