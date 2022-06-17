Поплыл здороваться с "Москвой": в Черном море затонул российский буксир "Василий Бех"

Буксир доставлял рашистам оружие на оккупированный остров Змеиный.
Российский буксир "Василий Бех", доставлявший оружие на остров Змеиный, затонул. Об этом заявил глава Одесская ОВА Максим Марченко.
На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор".
"Неужели тупые орки опять будут говорить, что кто - то из экипажа неудачно покурил на борту", - сказал Максим Марченко.
Напомним, сегодня утром стало известно о том, что украинские военные "Гарпуном" попали во вражеский буксир. Это произошло, когда судно транспортировало на оккупированный остров оружие.
Впоследствии стало известно о том, что буксир загорелся и превратился в плавучий костер. Вследствие попадания ракеты было ликвидировано 70% экипажа противника, судьба других - неизвестна.
Справочно. Буксир "Василий Бех" был построен на Астраханском судоремонтном заводе и принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
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Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях, на нескольких направлениях продолжаются бои. В то же время воины ВСУ нанесли потери противнику. Они сбили российский вертолет Ми-35М на Донбассе и нанесли удары по скоплениям российских войск в трех районах Херсонщины.
Также ранее сообщалось, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины. Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь мизерных успехов. И уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.
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