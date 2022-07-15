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Пополнение в семействе: в Украину наконец-то прибыли первые РСЗО M270

15 июля 2022, 19:25

По словам министра обороны, это новые РСЗО станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя.

РСЗО M270
Украина получила первые РСЗО M270 / фото ТСН

В пятницу, 15 июля, Украина получила первые и такие долгожданные дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, сообщил в Twitter министр обороны Украина Алексей Резников.

"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - отметил он.

Что такое M270

Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет.

Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда.

Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

Известно, что M270 применяют уничтожения для следующих целей:

  • закрытых огневых позиций,
  • легкобронированных целей
  • командных пунктов.
В Украину прибыли долгожданные РСЗО / Укринформ

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Отметим также, Украина взяла на себя обязательство не применять американские РСЗО HIMARS по целям на территории Российской Федерации.

Как подчеркнул Резников в интервью ВВС, эти гарантии были закреплены в специальном письме на имя главы Пентагона.

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война в Украине ВСУ РСЗО военная агрессия РФ Алексей Резников
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