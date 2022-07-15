ВСУ не будут бить из HIMARS по территории России: Резников назвал причину

Алексей Резников / Facebook/reznikovoleksii

Украина взяла на себя обязательство не применять американские РСЗО HIMARS по целям на территории Российской Федерации.

Как подчеркнул он в интервью ВВС, эти гарантии были закреплены в специальном письме на имя главы Пентагона.

"Мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины". – уточнил глава Минобороны.

По его словам, у него спросили, распространяется ли запрет на Крым.

"Он (глава Минобороны США, - ред.) у меня спросил то же самое. Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли", - добавил Резников.

Читайте такжеЗалп достанет до Крыма: ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - Резников

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Читайте также: