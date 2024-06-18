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"Поражение Су-57 скомпрометировало россиян": Криволап оценил невосполнимые потери РФ

Руслана Заклинская
18 июня 2024, 23:16
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Повреждение двух Су-57 на аэродроме Ахтубинск - это не просто потеря техники, но и серьезный удар по имиджу России, заметил Константин Криволап.
'Поражение Су-57 скомпрометировало россиян': Криволап оценил невосполнимые потери РФ
Поражение российских истребителей Су-57 - весомая потеря / Коллаж: Главред, фото: Maxar, Минобороны РФ

Поражение самого современного российского истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинск в России - это чрезвычайно весомая потеря для России. Оккупанты получили как технический, так и имиджевый удар. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро Антонов Константин Криволап.

"Поражение Су-57 скомпрометировало россиян в глазах всего мира, особенно среди тех, кто еще хоть как-то смотрел в сторону России как продавца авиационной техники высокого уровня. К тому же ситуация показала, что наши возможности выходят на совершенно новый уровень", - подчеркнул эксперт.

Криволап подчеркнул, что поражение Су-57 можно сравнить со сбитием двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и уничтожением крейсера "Москва". Уникальность ситуации заключается в том, что, по данным ГУР, было поражено два Су-57, что еще больше усиливает значение этого события и является большим поражением РФ.

"События уже разворачиваются так, что российские ЗРК С-300 и С-400 у нас стали считаться чем-то похожим на чаевые перед выходом из ресторана", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, почему затянулись поставки истребителей F-16:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Поражение российского Су-57 - подробности

Напомним, 9 июня ВСУ впервые с начала вторжения РФ поразили новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар был частью охоты ВСУ на российскую военную авиацию далеко за пределами фронта.

Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил удар по военно-воздушной базе РФ в Астраханской области. Он отметил, что Украина повредила два новейших российских истребителя Су-57 примерно в 600 км от украинской границы. Один Су-57 получил значительные повреждения, другой - легче, вероятно, его восстановят быстрее.

Су-57 инфографика
Что известно о Су-57 / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что самолеты Су-57 использовались очень ограниченно, преимущественно на большом расстоянии от линии фронта. Истребители не часто использовались возле границы с Украиной из-за их большой стоимости.

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