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В ГБР сообщили о подозрении крупному чиновнику, пропустившему Порошенко на Мальдивы

Пятый президент Петр Порошенко пересек украинскую границу в обход установленных законом пунктов пропуска.

8 июля 2020, 11:43
ГБР Госпогранслужба
Бывшему чиновнику грозит от 5 до 7 лет лишения свободы / ГБР

Государственной бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику военной части Госпогранслужбы, который своим указанием разрешил пропустить пятого президента Петра Порошенко и его семью за границу в обход установленных украинским законодательством пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается, что правоохранители подозревают данного гражданина в незаконной переправке через государственную границу ряда лиц путем использования своего служебного положения. Данное противозаконное действие классифицируется по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования было установлено, что начальник военной части Государственной пограничной службы Украины в январе 2018 года в незаконный способ обеспечил незаконный пропуск через границу Петра Порошенко и его семьи путем дачи соответствующего указания своим подчиненным.Читайте такжеОболонский райсуд прервал допрос Порошенко после вопроса об отдыхе на Мальдивах

Отмечается, что в ГБР сейчас проводят проверку подозреваемого и других руководящих лиц Госпогранслужбы и Управления госохраной на предмет их причастности к другим незаконным операциям по переправке физических лиц через украинскую границу в обход установленных законом пропускных пунктов.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 5 до 7 лет заключения под стражу с лишением права занимать государственные должности на срок до 3 лет.

Напомним, журналисты программы Схемы выяснили, что действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко в 2018 году с 1 по 8 января вместе со своей семьей тайно и инкогнито отдыхал на Мальдивах.

Порошенко, в свою очередь, подтвердил данную информацию, однако подчеркнул, что пересекал украинскую границу под своей фамилией.

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