Порошенко не должен учить ВСУ как воевать, поскольку он сам уничтожал обороноспособность Украины - военный

https://glavred.info/ukraine/poroshenko-ne-dolzhen-uchit-vsu-kak-voevat-poskolku-on-sam-unichtozhal-oboronosposobnost-ukrainy-voennyy-10629044.html Ссылка скопирована

Народный депутат Петр Порошенко не имеет морального права поучать Вооруженные силы Украины, как вести войну, учитывая, что сам годами способствовал ослаблению обороноспособности страны. Об этом написал украинский военный Алексей "Сталкер", комментируя брифинг политика относительно рекомендаций ВСУ.

По словам военного, Порошенко не следует критиковать и поучать ВСУ как воевать, потому что тот сам уничтожал добробаты, разграблял армию со Свинарчуками, потерял 60% боеприпасов во время своего правления, вместе с чиновниками злоупотребляли госсредствами на строительстве фортификаций, а его сыновья-уклонисты прячутся в Лондоне.

"Попытки Порошенко в лакшери наряде поучать ВСУ как надо воевать - это плевок на могилы павших защитников... Самый богатый депутат Верховной Рады традиционно в костюме за тысячи долларов поучает Вооруженные силы Украины военному ремеслу. Несмотря на то, что его сыновья-уклонисты прячутся в Лондоне от мобилизации, Петр Алексеевич на полном серьезе корчил из себя боевого бригадного генерала. На помощь он позвал главу фракции "Евросолидарности" в парламенте Герасимова, который как раз недавно купил виллу в Испании рядом с виллами Порошенко и его кума Свинарчука. Вместе они рассказывали, как надо строить фортификации, как лучше распорядиться средствами украинцев на ВСУ, как помешать россии финансировать ее армию и многое другое" - пишет военный.

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Алексей "Сталкер", который воевал еще с 2014 года, упрекнул Порошенко и перечислил действия бывшего главы государства, которые, по его мнению, привели к уничтожению обороноспособности страны.

"Порошенко, который в 2014 году обещал закончить войну за 24 часа, сознательно уничтожил большую часть добровольческих батальонов под Иловайском. Вместе со Свинарчуками разграбили армию и "Укроборонпром". За период его правления было уничтожено 60% всех боеприпасов страны (7! крупных военных складов), которые существенно повлияли бы на нашу обороноспособность, особенно на период мая-июля, когда западных систем было еще мало, а наш БК заканчивался. Распилил с чиновниками миллиарды на фортификациях, которые могли бы сдержать врага. 200 метров хваленой стены Яценюка-Порошенко, это просто смешно. Этот перечень можно продолжать. Руками таких как Порошенко и его друзей Свинарчуков, Медведчуков и других была создана почва для российского вторжения. Они годами грабили страну и платили налоги в россии, а сегодня Порошенко выходит и учит армию как надо воевать. Гадко все это", - пишет Алексей „Сталкер".

Как сообщалось ранее, к обвинению Порошенко в государственной измене за торговлю с ОРДЛО могут добавиться и санкции СНБО за газовые соглашения с рф и финансирование государства-агрессора.

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