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Турчинов возглавил штаб политсилы Порошенко

"Кровавый пастор" Александр Турчинов объявил о своем возвращении в большую политику.

30 июня 2020, 10:42
Турчинов
Александр Турчинов / УНИАН

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов стал руководителем штаба партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

Такое сообщение он написал во вторник, 30 июня 2020 года, на странице в социальной сети Facebook.

"Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", ‒ написал Турчинов.

По словам политика, поводом для возвращения в политику для него стала "пятая колонна Кремля", которая, как полагает Турчинов, всерьез влияет на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность"", ‒ подытожил Турчинов.

Напомним, ранее Александр Турчинов рассказал, что Российская Федерация унаследовала от СССР "генетические болезни саморазрушения", а это значит, что Украина сможет вернуть не только Крым и Донбасс.

Александр Турчинов Петр Порошенко Европейская солидарность
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