Венедиктова на видео объяснила подозрение Порошенко: когда изберут меру пресечения

Ирина Венедиктова / УНИАН

Руководитель Офиса Генпрокурора Украины Ирина Венедиктова записала видео, в котором объяснила суть подозрения, о котором объявили нардепу Петру Порошенко (бывшему президенту страны).

Ролик был опубликован на официальном канале ОГУ на портале YouTube.

В частности, Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения Порошенко и, собственно, поручении указаны разные статьи УК Украины.

"Ошибки нет. Поскольку постановление в описательной части имеет ссылку на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение имело квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено сообщение о подозрении", ‒ заявила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова сообщила, что в подозрении Порошенко есть ссылка на части 4 статьи 27, части 4 статьи 41, чатьи 4 статьи 42б-1 УК Украины.

Далее, руководитель Офиса Генпрокурора отметила, что сегодняшний допрос Петра Порошенко был перенесен в связи с ходатайством его адвокатов на следующий день. Судебное заседание по избранию меры пресечения для нардепа состоится 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова рассказала о том, что единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе правоохранители внесли информацию о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко (тех, сведения о которых были внесены в ЕРДР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова).