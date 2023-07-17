После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

Вполне возможно, Генштаб ВСУ сознательно оттягивал нанесение удара по мосту, подчеркнул военный эксперт.

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Жданов рассказал, что будет после атаки на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

С военной точки зрения удар по Крымском мосту был просто необходим, поскольку обеспечение южной группировки российских войск происходит именно через Крымский мост. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Удар по Крымскому мосту уже давным-давно назрел. У нас и в обществе колоссальный запрос на поражение этого моста, и, с военной точки зрения, это было необходимо, поскольку обеспечение южной группировки российских войск происходит именно через Крымский мост", - рассказал Жданов.

По его словам, вполне возможно, Генштаб ВСУ сознательно оттягивал нанесение удара по мосту до этого момента.

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"Такие действия точно были согласованы с ВСУ, ведь в операции участвовали ВМС Украины. Все идет по единому плану и замыслу Генерального штаба и главкома. Поэтому вполне можно допустить, что после нынешней атаки на Крымский мост начнется активизация наших действий на юге Украины. Мы же не просто так захватили там новый плацдарм. А если к этому плацдарму добавить еще и эффект от поражения Крымского моста. Плюс подсыхает почва после подтопления вследствие подрыва ГЭС, и, значит, тяжелая бронетехника скоро сможет проехать своими гусеницами по этой почве", - отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Атака по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В СМИ отмечают, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что его страна вроде бы не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине. В то же время, диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ и пригрозил украинцам.

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