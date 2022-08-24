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Построение пошло не по плану: бойцы ВСУ одним выстрелом "положили" 10 сержантов и одного офицера РФ

24 августа 2022, 11:19

Бойцы филигранно ликвидировали российских оккупантов.

ВСУ ликвидировали оккупантов
ВСУ ликвидировали оккупантов / скриншот

Защитники Украины одним выстрелом уничтожили десять сержантов и одного офицера российской армии.

Как рассказали в телеграм-канале украинских добровольцев "Третья Сила", удар был нанесен прямо во время построения оккупантов.

"Прямо сейчас, в 182-й день 9-ти летней войны, которая тянется веками, выбаривается наша независимость. Выбаривается благодаря мужественным воинам, которые дают достойный отпор русским фашистам. ВСУ сдерживают настоящих убийц, насильников и мародеров, которые не знают, что такое честь. Наш враг не заслуживает жалости" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

Также ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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