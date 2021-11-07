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"Потенциальные убийцы дедушек и бабушек": медик призвал не пускать детей к пенсионерам

7 ноября 2021, 09:59

Невакцинированные пенсионеры являются наиболее уязвимой мишенью для коронавируса, их следует оградить от лишних контактов, в том числе с внуками.

Женщины, коронавирус
Медик призвал не пускать детей к пенсионерам в период локдауна / УНИАН

Людей старшего возраста, которые не были привиты от коронавируса, на период локдауна следует по возможности ограничить в перемещениях. Рекомендуется также не допускать контактов пожилых родственников с детьми, заявил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

В интервью OBOZREVATEL он отметил, что лучшей защитой от тяжелых последствий COVID-19 для пожилых людей будет вакцинация. По его словам, именно "возрастной контингент" людей, которые не были привиты, сегодня заполнил больницы и реанимации в Украине, попадая туда с "отягощенными случаями" и нагружая медицинскую систему страны.

Чтобы снизить нагрузку, необходимо охватить вакцинацией как можно большее количество людей из групп риска, прежде всего, старшего возраста, подчеркнул медик.

"Вакцинация этой категории людей уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию. Нужно хотя бы один раз их уколоть", – заявил он.

В этом контексте он обратил внимание на то, что в условиях ажиотажа с вакцинацией в Украине, когда на прививку выстраиваются очереди, все же подавляющее количество этих людей – "относительно молодые".

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"А тех, кому 60+ все равно меньшинство. Особенно тех, кому 70 лет", – отметил врач.

Бережнов убежден, что поскольку невакцинированные пенсионеры являются наиболее уязвимой мишенью для коронавируса, их следует оградить от лишних контактов, в том числе с внуками.

"Если человеку за 60, нечего шастать, простите на слове. Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы", – заявил врач.

Он призвал минимизировать риск заражения и для тех людей старшего возраста, которые были привиты.

"Потому что в таком возрасте уже не настолько сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний", – пояснил Бережнов.

Напомним, ранее руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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