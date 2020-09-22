Пожар в доме Шабунина: стали известны результаты экпертизы

Пожар в доме Шабунина произошел в конце июля / facebook.com/vitaliy.shabunin

Глава организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин обнародовал результаты экспертизы в связи с пожаром в его доме. Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Об этом антикоррупционный активист сообщил на своей странице в Facebook.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог (...) Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Чудо, что соседка среди ночи не спала. Ни исполнителей, ни тем более заказчиков преступления не нашли", - написал Шабунин.

Согласно документу, пожар начался с крыльца дома активиста.

"Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость - бензин, дизельное топливо или газ", - говорится в выводах экспертизы.

/ facebook.com/vitaliy.shabunin

Пожар в доме Шабунина - что было ранее: