Пожар в доме Шабунина: стали известны результаты экпертизы

Причиной пожара стал умышленный поджог.
Глава организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин обнародовал результаты экспертизы в связи с пожаром в его доме. Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал умышленный поджог.
Об этом антикоррупционный активист сообщил на своей странице в Facebook.
"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог (...) Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Чудо, что соседка среди ночи не спала. Ни исполнителей, ни тем более заказчиков преступления не нашли", - написал Шабунин.
Согласно документу, пожар начался с крыльца дома активиста.
"Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость - бензин, дизельное топливо или газ", - говорится в выводах экспертизы.
Пожар в доме Шабунина - что было ранее:
- Утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Никто их его семьи не пострадал. Несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.
- Затем в полиции открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
- Позже Шабунин сообщил, что его дом после поджога ночью неизвестными внутри выглядит гораздо хуже, чем снаружи и абсолютно непригоден для жизни.