Посылок не дождетесь: в Кривом Роге дотла сгорела фура Новой почты

В Кривом Роге загорелась фура Новой почты

Сегодняв Центрально-Городском районе Кривого Рога загорелся грузовой автомобиль. Около 10:20 грузовик двигался по улице Мерецкова со стороны микрорайона Макулан.

Как пишут местные СМИ, недалеко от остановки Кирпичный завод фура внезапно загорелась. Очагом пламени стал прицеп автомобиля. Водитель отсоединил груз от машины, оставив его на обочине.

В результате происшествия из людей никто не пострадал. В кузове находились посылки с Новой почты, которые должны были доставить в Кривой Рог сегодня в обед. Огонь уничтожил или повредил абсолютное большинство отправленных вещей.

На данный момент возгорание полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Позже возгорание прокомментировали в пресс-службе Новой почты и указали на предварительную причину пожара в кузове фуры. Также клиентам, у которых сгорели посылки, пообещали выплатить компенсации.

"В среду, 10 июня, в Кривом Роге произошло возгорание партнерского автомобилю, который по договору перевозил посылки клиентов Новой почты. Водитель авто не пострадал. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за содержания одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Причина возгорания устанавливается. Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления", - отметили в Новой почте.

Как ранее писал Главред, в пятницу, 29 мая, в Днепре на полном ходу произошло возгорание в одном из городских трамваев. Инцидент в трамвае произошел в районе остановки Евраз ДМЗ на улице Ударников. Все началось с небольшого задымления, которое быстро переросло в серьезный пожар.

Напомним, в городе Рубежное (Луганская область) произошло возгорание в грузовике популярной логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозились на фуре, внезапно загорелась.