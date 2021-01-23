Пожар в Павлограде: названо число пострадавших

В результате пожара в Павлограде пострадали три человека / dp.dsns.gov.ua

Пожар в Павлограде в субботу, 23 января, произошел в одной из комнат общежития, расположенного на ул. Заводской, пострадали и госпитализированы три человека.

Спасателям сообщили о пожаре в 9:00, а в 09:38 возгорание ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

В ведомстве добавили, что пожар в общежитии произошел на пятом этаже, было сильное задымление, людей через окна спасали с помощью автолестницы.

В результате пожара в одной из комнат на площади 15 квадратных уничтожено домашнее имущество.

Пожар в Павлограде – видео с места происшествия