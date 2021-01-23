Пожар в Павлограде: названо число пострадавших

Серьезный пожар в общежитии Павлограда уже потушили.
Пожар в Павлограде в субботу, 23 января, произошел в одной из комнат общежития, расположенного на ул. Заводской, пострадали и госпитализированы три человека.
Спасателям сообщили о пожаре в 9:00, а в 09:38 возгорание ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
В ведомстве добавили, что пожар в общежитии произошел на пятом этаже, было сильное задымление, людей через окна спасали с помощью автолестницы.
В результате пожара в одной из комнат на площади 15 квадратных уничтожено домашнее имущество.
Пожар в Павлограде – видео с места происшествия
- Ранее СМИ сообщили, что в Павлограде пожар охватил целый этаж общежития, и людей срочно эвакуировали спасатели.
- По предварительным сведениям, в результате пожара пострадали и госпитализированы дети.
Автор: Екатерина Присяжнюк