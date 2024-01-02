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Пожары в жилых домах и пострадавшие: в МВД озвучили детали вражеской атаки по Киевщине

Дмитрий Видоменко
2 января 2024, 10:36
На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли, сообщает руководитель МВД Игорь Клименко.
МВД, взрыв
В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей, сообщили в МВД / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В результате очередного обстрела русскими оккупантами Киевской области утром 2 января пострадали объекты в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районе. Об этом написал на своем Telegram-канале руководитель МВД Иван Клименко.

"На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек. Количество пострадавших меняется", – сказал он.

Что касается столицы, то, по данным Клименко, в результате обстрела русскими оккупантами возникли 7 пожаров в 6 районах города.

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"Киев. Оперативные службы работают в 6-ти районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуированы более 130 человек. Около 20 спасены сотрудниками ГСЧС из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых", – написал он.

Удары РФ по Украине

В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

В Воздушных силах ВСУ позднее сообщили, что в направлении Киева были запущены ракеты типа "Кинжал".

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

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МВД Киевская область Игорь Клименко война России и Украины
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