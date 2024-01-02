Пожары в жилых домах и пострадавшие: в МВД озвучили детали вражеской атаки по Киевщине

В результате очередного обстрела русскими оккупантами Киевской области утром 2 января пострадали объекты в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районе. Об этом написал на своем Telegram-канале руководитель МВД Иван Клименко.
"На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек. Количество пострадавших меняется", – сказал он.
Что касается столицы, то, по данным Клименко, в результате обстрела русскими оккупантами возникли 7 пожаров в 6 районах города.
"Киев. Оперативные службы работают в 6-ти районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуированы более 130 человек. Около 20 спасены сотрудниками ГСЧС из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых", – написал он.
Удары РФ по Украине
В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.
В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.
В Воздушных силах ВСУ позднее сообщили, что в направлении Киева были запущены ракеты типа "Кинжал".
В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.
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