"Правовой маразм": эксперт оценил вызов СБУ Шойгу в Мариуполь

Сергея Шойгу (на переднем плане) вызвали в СБУ / Reuters

Вызов Службой безопасности Украины российского министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения ему письменного подозрения имеет четкий политический подтекст, заявил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Как сказал он в комментарии Главреду, Украине важно методично и целенаправленно демонстрировать, что Россия – агрессор.

В то же время он говорит, что вызов СБУ главы МО РФ в Мариуполь - из серии "правового маразма".

"Таким образом, у нас принимали решение, совершали действие с размашистой подписью, прекрасно отдавая себе отчет в том, что Шойгу точно на вызов не откликнется и в Мариуполь не явится. Так что эта история ничем не закончится. Проблема нашего государственного аппарата и правоохранительных органов состоит в том, что они живут в какой-то параллельной реальности", - добавил Золотарев.

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Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрей Картаполову.

Напомним, в 2015 году начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении, и они были объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года.

Кроме того, международная почтовая компания DHL доставила по месту несения службы начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова повестку на допрос в Главную военную прокуратуру Украины.