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Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

Алексей Тесля
30 августа 2023, 10:50 обновлено 30 августа, 10:53
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Под удар дронов попали организаторы нелегитимных российских "выборов" на Запорожье.
Каменка-Днепровская
Нанесен удар по оккупантам в городе Каменка-Днепровская / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

На временно оккупированной территории Запорожской области Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по российским оккупантам и коллаборантам.

Под удар дронов попали организаторы нелегитимных российских "выборов" на временно оккупированной части Запорожской области, рассказали собеседники УП в спецслужбе.

Подчеркивается, что под удар СБУ попал так называемый "избирательный участок" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская в тот момент, когда там проходил сбор так называемых "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

видео дня

В сборище предателей принимали участие более 30 коллаборантов, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы.

"Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - говорится в сообщении.

Источник в СБУ уточнил, что атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.

Смотрите видео - удар по оккупантам на Запорожье:

Screenshot
Удар дронов на Запорожье / Скриншот

Ранее в ГУР раскрыли детали ударов на юге. Силы сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов.

Напомним, ранее в Крыму был взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

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СБУ дроны Запорожская область война России и Украины
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