Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

На временно оккупированной территории Запорожской области Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по российским оккупантам и коллаборантам.
Под удар дронов попали организаторы нелегитимных российских "выборов" на временно оккупированной части Запорожской области, рассказали собеседники УП в спецслужбе.
Подчеркивается, что под удар СБУ попал так называемый "избирательный участок" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская в тот момент, когда там проходил сбор так называемых "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.
В сборище предателей принимали участие более 30 коллаборантов, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы.
"Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - говорится в сообщении.
Источник в СБУ уточнил, что атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.
Смотрите видео - удар по оккупантам на Запорожье:
Ранее в ГУР раскрыли детали ударов на юге. Силы сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов.
Напомним, ранее в Крыму был взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.
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