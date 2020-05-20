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Кадровые решения после COVID-19: Зеленский анонсировал ряд отставок

20 мая 2020, 15:23

Зеленский рассказал о кадровых проблемах и анонсировал отставку губернаторов.

пресс-конференция Зеленского
Зеленского не устраивает работа губернаторов и глав райадминистраций / скриншот

Главы областных администраций в некоторых регионах Украины могут быть отправлены в отставку сразу после того, как страна окончательно справится с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Что касается глав областных государственных администраций – все выводы по ним (будут) после того, как мы закончим (эпидемию) COVID", - сказал гарант в ходе своей пресс-конференции в среду, 20 мая.

Президент отметил, что сейчас губернаторов увольнять не будут, так как власть опасается коллапса процессов на местах.

Также Зеленский добавил, что существует проблема и с главами районных государственных администраций. По его словам, в процессе набора кадров были допущены ошибки – люди, работавшие при прошлой власти, снова смогли зайти во властные кабинеты.

"Была прекрасная программа "Лифт". Федоров набрал действительно специалистов по "Лифту" – потом нашли "ключик" к "Лифту" и нам туда, простите за такое слово, засунули очень много людей, которые были при власти раньше", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, на фоне ситуации с коронавирусом в Украине у Зеленского случился конфликт с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Во время пресс-конференции президент назвал черкасского градоначальника "бандитом" и заявил, что не намерен вести с ним переговоры.

В свою очередь Бондаренко резко ответил Зеленскому и заверил, что партии Слуга народа "нечего ловить" на местных выборах в Черкассах. 

новости Украины обладминистрации губернаторы Владимир Зеленский коронавирус в Украине
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