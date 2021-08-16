УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

16 августа 2021, 19:05
Прослушать новость
Остановить

Путешественники планируют на этом не останавливаться и уже готовятся к перелетам над Африкой и Азией.

Украинцы совершили трансатлантический перелет / ТСН

Украинский экипаж в составе предпринимателя Максима Лунева и чемпиона Украины и Италии по автогонкам Евгения Рахмайлова на вертолете осуществили перелет на более чем 10 тысяч километров над территорией 13 стран, пишет ТСН.ua.

Это был первый трансатлантический перелет на вертолете украинцами, поэтому они претендуют попасть в Книгу рекордов Украины.

О своем путешествии ребята рассказали и поделились фото с путешествия.

На подготовку перелета понадобился месяц, а начать его удалось в начале августа из города Мирабель в канадской провинции Квебек. А все потому, что в отличие от самолетов, преодоление океана вертолетами имеет свои особенности: каждые 3-4 часа требуется дозаправка, а при возникновении внештатных ситуаций уже невозможно вернуться назад.

Читайте также"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски

Реклама

"Мы приобрели все необходимое оборудование, гидрокостюмы и специальную одежду, которая бы позволила нам выдержать низкие температуры в той же Гренландии, если бы вдруг что-то произошло, и проработали маршрут с диспетчерскими службами всех аэропортов о наличии топлива и возможности посадки", — рассказывает первый пилот Максим Лунев.

Чтобы вернуться в Украину был разработан маршрут над интересными и живописными локациями, и на его преодоление понадобилась почти неделя. В Исландии экипаж застал извержения вулкана Фаградалсфьядль, снял с минимального расстояния реки лавы. А в канадской Арктике облетал ледники, где не ступала человеческая нога.

Всего за время путешественнику ребята побывали над Гренландией, Исландией, Фарерскими островами, Шотландией, Англией, Францией, Бельгией, Люксембургом, Германией, Швейцарией, Чехией, Польшей.

Путешественники планируют на этом не останавливаться и уже готовятся к перелетам над Африкой и Азией.

Как ранее писал Главред, в среду, 11 августа, в небе над Киевом были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Об этом сообщили жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Людей и животных напугали громкие звуки авиации.

вертолеты путешествие новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклонПекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон В аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мостуВ аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мосту Отныне карьера Магучих быстро пойдет внизОтныне карьера Магучих быстро пойдет вниз Магнитная буря 15 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 15 августа 2021 – что делать Оставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенокОставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенок

Последние новости

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла

19:14

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

19:12

В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

19:08

Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС Видео

19:05

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

Реклама
18:53

Как Байден сам себя обманул, вывев войска из Афганистана мнение

18:52

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

18:25

СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

18:10

Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам Видео

18:05

Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

18:03

Под Тернополем во время матча внезапно умер футболист Видео

17:49

ЧП в Одессе: в море унесло трех человек

17:35

Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:17

Прибыль украинских металлургов существенно сократится во втором полугодии - эксперты

17:05

Стало известно, кто сыграет Лестала в сериале Интервью с вампиром 2022

17:04

Смерть мэра Кривого Рога: во время обысков нашли две записки

17:04

Суммы в платежке вырастут на 1,5 тысячи: украинцев предупредили о скачке ЖКХ-тарифов Видео

16:45

Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен Видео

16:38

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16:25

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии Видео

Реклама
16:22

Эксперт объяснил, за счет чего металлурги могут рассчитывать на прибыль

16:10

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

16:05

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности Видео

15:51

Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

15:50

Телеканал 1+1 четвертую неделю подряд является абсолютным лидером телесмотрения

15:49

Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле Видео

15:44

Металлургическая компания Ferrexpo показала рекордную прибыль

15:23

Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

15:15

Зимой их будет много: биолог объяснил, почему ядовитые медузы "атаковали" Азовское море Видео

14:55

На одном из участков трассы Киев-Чоп уже смонтирован каркас и забетонирована пролетная секция

14:53

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

14:41

В центре Одессы на иностранного туриста упал кусок стены

14:40

Бросали в воду ради лайков: в Житомирской области дети жестоко издевались над собакой Видео

14:37

Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

14:27

Новый всплеск коронавируса может накрыть Украину раньше осени – Минздрав Видео

14:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

14:01

Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Видео

13:52

Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за вывода войск из Афганистана Видео

13:47

МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

13:43

Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

Реклама
13:39

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Видео

13:25

Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину Видео

13:22

Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

13:19

Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане Видео

13:02

Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Видео

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России Видео

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять