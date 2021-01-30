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"Превратил жизнь в ад": женщина поведала о насилии в отношении дочери, полиция не реагирует

30 января 2021, 20:24

Женщина пожаловалась на жуткие действия со стороны молодого человека, который поджог дом и подвел ток к плитке.

насилие
В Харькове молодой человек совершает насилие / Фото: Pixabay

Семья жительницы Харьковской области Ирины Брадиштян столкнулась со страшной проблемой насилия в отношении их дочери со стороны молодого человека.

"Наша дочь, жила некоторое время с парнем и она приняла решение уйти от него. Парень решил по другому: он с этим не согласился и начал свою любовь доказывать странным способом: угрозами. Вначале это были словесные: убью твою собаку (забрал ее), убью твоих родителей, ребенка оболью кислотой, а ты будешь жить и все это видеть. Дочь с одним паспортом сбежала от него.", - написала Ирина Брадиштян в Facebook.

Женщина пожаловалась на жуткие действия со стороны молодого человека, который поджог дом и подвел ток к плитке.

"Вещи мы забирали через две недели (он поменял замок), договорились с хозяйкой и вроде с ним. Случайно муж с дочерью опоздали на встречу (из-за пробок), а он зная, что они сейчас должны прийти, поджег дом (они его снимали) и подвел ток к калитке, а ворота заварил. Случай спас их (электричество замкнуло и ручка калитки не ударила током) и хозяйка вовремя пришла (он не знал, что она будет), она вызвала полицию и пожарных. Вещи пострадали, но не в полной мере (хотя потом выяснилось, что все вещи испорчены: утюг поцарапан, в фен насыпаны дрожжи, в микроволновке сделано замыкание и т. д.), забраны были ее документы. Заявления в полицию были поданы. В течение последних трех месяцев ее жизнь он превратил в ад : 2 номера уже заблокированы, соц.страницы постоянно взламываются, распространяет обнаженные (фотошоп) фото и присылал их ее ребенку, присылает фото ее собаки со словами "мы скучаем", обливает грязью, идут угрозы жизни ее, ее ребенка и родителей, обещал взорвать нашу машину, спалить дом (а попытка уже была, чужой уже палил), а также угрожал довести ее до суицида. Возле дома на новый год обрезал интернет", - написала харьковчанка.

По ее словам, дочь написала уже 7 заявлений в Нацполицию, но "всего лишь одно вроде дошло (со слов полицейского) до суда, повестки не было".

"Но последний случай был уже как крик души: он явился к ней на работу (вычислил), обесточил здание, угрожал всем. Дочь уволили. Вечером в тот же день, позвонил на телеграмм ( звонит с чужих номеров), и показал как заряжает оружие и давал ей время, на то, чтоб она вернулась. Дочь опять вызвала полицию, успела заснять видео с угрозами (он потом все быстро удаляет). В ответ полиция не хотела брать очередное заявление, рекомендовали "набить морду", - сообщила Ирина Брадиштян.

"Вопрос к нашим правоохранительным органам: как нам защитить нашу дочь? Может реально пора бить морду, вопрос кому?", - резюмировала женщина.

Ранее Главред писал, что границу между здоровыми и нездоровыми отношениями можно быстро пересечь, и ее может быть трудно идентифицировать даже по признакам, которые могут показаться очевидными для других. Вот как распознать семь признаков токсичных или оскорбительных отношений и как с ними бороться здоровыми и безопасными способами.

новости Харькова полиция насильники
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