Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

Коронавирус унес жизни известного врача и ее мужа / molbuk.ua

​В Черновцах от последствий коронавируса с разницей в одну неделю умерли известный врач Орися Витрак и ее муж Анатолий.

Супруги заболели коронавирусом почти одновременно. Течение болезни было с осложнениями, поэтому семейную пару госпитализировали в 4-ю горбольницу Черновцов, сообщает molbuk.ua.

Анатолий находился в тяжелом состоянии, через неделю состояние Ориси также ухудшилось, и их перевели в 1-ю горбольницу, где лечат тяжелых пациентов с коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентовОрися Витрак пробыла в больнице только час и умерла. Ее похоронили не сразу, поскольку должна была приехать дочь супругов, проживающая в Германии. Она приехала и успела пообщаться с отцом, но на следующий день он тоже умер. Супругам было по 61 году.

Анатолий Витрак был бывшим военнослужащим, его жена работала заместителем директора по медицинской части Черновицкой городской поликлиники №1.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре бригаде медиков удалось спасти жизнь беременной женщине, которая страдала от онкологического заболевания и коронавирусом COVID-19. Ее в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. Медики говорят, что она не прошла через вакцинацию и долго лечилась по советам соседей и знакомых. Когда она все же обратилась в больницу, то оказалось, что ее легкие поражены на 65%.

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