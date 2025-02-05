Приходится пересаживаться на лошадей: РФ не успевает замещать потери - Forbes

Российские войска несут большие потери.

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Российские войска вынуждены наступать на лошадях / Коллаж: фото: скирн с видео https://x.com/Gerashchenko, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое из материала Forbes:

РФ истощает запасы техники и ищет альтернативы

Российские военные меняют бронетехнику на животных

Россия потеряла в войне против Украины более 15 000 единиц техники. Это было лишь вопросом времени, ведь запасы советского вооружения истощаются - теперь оккупанты вынуждены пересаживаться даже на лошадей.

На видео, где российские военные движутся верхом на оккупированной территории Украины, обратил внимание журналистДэвид Акс. Он отметил, что российские механизированные подразделения теряют бронетехнику темпами 6 000 единиц в год, и российская промышленность просто не успевает их замещать.

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"Россия производит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М каждый год, а также несколько сотен других новых бронированных машин, включая колесные боевые машины БТР-82", - отмечается в материале Forbes.

В первые два года полномасштабного вторжения Россия компенсировала потери за счет техники времен холодной войны, снимая ее с консервации. Но эти резервы также исчерпываются, и восполнить нехватку становится все сложнее.

"Поскольку бронетехника, даже очень старая, становится все более редкой на российском вооружении, все больше российских штурмовых групп передвигаются на гражданских микроавтобусах и компактных автомобилях. Следующими могут быть лошади. [...] Но это не означает, что Россия проигрывает войну в более широком смысле. Насколько бы плохими ни были российские проблемы с генерацией сил, украинские еще хуже", - пишет Акс.

"Российские войска несут большие потери. Однако они продолжают продвигаться на многих направлениях, где украинская оборона растянута из-за недостатка живой силы - и где Россия смогла сконцентрировать превосходящие силы", - заявляет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Потери России в войне с Украиной - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщал Главред, заявил, что вражеская армия потеряла примерно 350 тысяч военных убитыми. В то же время 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

В то же время президент США Дональд Трамп также прокомментировал потери Украины и РФ. По его данным, в войне против Украины РФ потеряла 800 тысяч солдат.

За один только январь 2025 года ВСУ уничтожили почти 50 тысяч солдат России, рассказали в Минобороны.

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