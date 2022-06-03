"Приказ был отдан": Беларусь планировала вторгнуться в Украину - Тихановская

Тихоновская оценила вероятность того, что Лукашенко все же может ввести белорусские войска на территорию Украину.
Приказ о вторжении белорусских войск в Украину был, но высшие офицерские чины не спустили его дальше. Об этом в программе Фейгин LIVE заявила политик и кандидат в президент Беларуси Светлана Тихановская.
У У нас есть такая информация, что приказ этот (вторжения войск Беларуси в Украину - ред.) был отдан, но высшие офицерские чины понимали, что у наших войск нет никакого желания присоединяться к российским войскам", - сказала Тихановская.
Также Тихоновская оценила вероятность того, что Лукашенко все же может ввести белорусские войска на территорию Украину.
"Эти учения – попытка привлечь внимание, показать, что он важная персона, с которой надо считаться. Его уже раздражает, что его называют "мариотеткой путина". Но ему некем воевать. Наша армия, белорусская, не готова ни морально, ни технически", сказала экс-кандидатка в президенты Белоруссии.
Войска Беларусь на границе с Украиной
За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.
24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.
26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.
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