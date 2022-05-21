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Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в беду

21 мая 2022, 12:44

Что нужно делать в день Николая Чудотворца 22 мая, чтобы весь год быть счастливым.

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Что нельзя делать 22 мая на Николая Чудотворца / pixabay

22 мая церковь почитает память Николая чудотворца из греческой колонии Патара.

Николай прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. В народном календаре дата значится как Никола Вешний, Николин день.

День Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая.

Люди называли день вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла. Самой главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю.

Если 22 мая выпить немного святой воды и дать детям, то можно защитить себя от зла и привлечь здоровье.

Что нельзя делать 22 мая

Нельзя 22 мая грустить.

Нельзя 22 мая ругать детей.

Нельзя 22 мая вспоминать и думать о плохом.

Нельзя 22 мая отказывать тому, кто просит о помощи.

Нельзя 22 мая убирать и стирать.

Приметы на 22 мая Николая Чудотворца

Если лягушки начали квакать, то будет богатый урожай овса.

Если ольха зацвела, то пора сеять гречку.

Если на следующий день после Николая идет дождь, то лето будет дождливым и холодным.

Если стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое, то ждать переменчивой погоды.

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