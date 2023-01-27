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Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанных

27 января 2023, 15:10
В Киеве собирают информацию для военкоматов о гражданах 1968-2003 годов рождения.
Мобилизация
В Киеве собирают данные о военнообязанных / УНИАН

В Киеве на предприятиях собирают списки всех военнообязанных мужчин, которые подлежат призыву.

Об этом идет речь в объявлении, размещенном на официальном сайте Днепровской районной госадминистрации. Документ называется "О проведении оповещения военнообязанных, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации".

В объявлении, в частности, говорится об обязанности руководителей предприятий оповещать работников о необходимости участвовать в мобилизации.

Согласно опубликованной информации, собирается информация о гражданах 1968-2003 годов рождения.

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанных
/ dnipr.kyivcity.gov.ua

Добавим, что списки военнообязанных необходимо подать в срок до 31 января на электронную почту Киевского городского территориального центра комплектации и социальной поддержки.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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