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"Проблем нет": у Зеленского объяснили, почему регионы объявляют ЧС из-за газа

12 октября 2021, 21:07

По словам Тимошенко, Нафтогаз Украины готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы.

Газ цены
Газ цены / Reuters

В хранилищах Украины достаточно голубого топлива для нужд населения и социальной сферы.

Как заявил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, областные комиссии ТЭБ и ЧС вводят в регионах режим чрезвычайной ситуации для решения технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Тимошенко пояснил, что комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Он также подчеркнул, что газа в хранилищах страны вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. "Никаких проблем с этим нет", - добавил замглавы ОП.

По его словам, НАК Нафтогаз Украины готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, включая школы, садики, больницы.

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Тимошенко напомнил, что цена на газ для населения составляет 7,42 гривны за тысячу кубометров и по этой цене его получают розничные поставщики и теплогенерирующие компании.

Цена на газ для потребностей социальной сферы - 16,8 гривны. Она включает в себя НДС и тариф на транспортировку, уточнил Тимошенко.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - подчеркнул он.

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Как ранее сообщали, 12 октября региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуации во Львовской области из-за обеспечения газом бюджетных учреждений.

Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

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цены на газ Кирилл Тимошенко
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