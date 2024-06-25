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Продавали землю задешево: на Закарпатье задержали мэра Мукачево и главу райадминистрации

Дмитрий Видоменко
25 июня 2024, 10:35
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Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя, пишут СМИ.
Задержание балоги
Правоохранители задержали мэра Мукачево и главу райсовета, пишут СМИ / коллаж Главред, фото СБУ, НАБУ

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Об этом заявил портал "УП" со ссылкой на собственные источники в среде правоохранителей.

Как и положено, сами сотрудники правоохранительный органов не называют ФИО фигурантов, но говорят, что тех подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более трех гектаровю.

"По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной почти в 9 раз цене участка частному обществу, фактическим контроллером которого является председатель районного совета, бывший нардеп", – заявили в НАБУ.

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Задержание балоги

Как говорят в СБУ, мэр подозревается в том, что на сессии горсовета обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти вдевятеро. При этом покупателем участка выступило частное общество, а фактическим контролером которого является председатель районного совета.

В результате землю, рыночная стоимость которой составляет 84,6 млн грн, продали всего за 9,6 млн грн (то есть убытки громады составляют 74,9 млн грн), говорят правоохранители.

По данным журналиста Виталия Глаголы, задержание связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард", который находится в городе Мукачево.

Коррупционный скандал с министром Сольским - новости по теме

Весной 2024 года тогдашнему министру аграрной политики и продовольствия и бывшему экс-главе аграрного комитета Верховной Рады Николаю Сольскому объявили о подозрении из-за схем с землей на сотни миллионов гривен.

Чиновника и других участников схемы подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

В НАБУ подозревают, что в состав преступной группы, во главе которой был Сольский, входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Позднее Сольский был уволен Верховной Радой с занимаемой должности.

Что известно о Николае Сольском?

Николай Сольский родился 22 мая 1979 года в селе Росохи Самборского района Львовской области. Он женат и имеет четырех детей.

В 2019 году был избран нардепом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 125 в списке (беспартийный). Член одноименной фракции. Был председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В марте 2022 года назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем сложил полномочия народного депутата.

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