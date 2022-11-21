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Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года

21 ноября 2022, 15:47

Делать прогнозы о сроках освобождения всех украинских территорий, включая Крыма и Донбасса, можно будет после 20 января.

ВСУ, Олег Соскин
Политолог рассказал, когда ВСУ освободят все украинские территории / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются захватить украинские земли, однако ВСУ мощно контрнаступают. Целью украинских защитников является выход на государственные границы 1991 года. Однако, пока рано делать прогнозы о том, когда именно это произойдет. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

По его мнению, делать прогнозы можно будет лишь после 20 января 2023 года.

"Всегда в 20-х января начинаются новые циклы и закладывается программа событий на год вперед. В эти даты будет заложена перспектива. Плюс станет понятно, где наши войска будут к этому периоду находиться. Тогда, понимая дислокацию фронта, можно будет говорить о том, как будет протекать зимне-весенняя кампания на фронте", - сказал Олег Соскин.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Олег Соскин контрнаступление ВСУ
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