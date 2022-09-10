Прорвали оборону РФ: на Херсонщине ВСУ освободили новые территории

Украинская армия продвинулась на южном направлении / Reuters

За минувшие сутки по результатам боевых действий Вооруженные силы Украины на Южном направлении уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии.

Украинские защитники также продвинулись вперед по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - подчеркнула она.

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По ее словам, не имея успехов на фронте, российские оккупанты пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.

"Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас", - заверила Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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