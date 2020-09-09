Прошли новые переговоры по Донбассу: есть договоренность

ТКГ по Донбассу достигла новой договоренности / УНИАН

В среду, 9 сентября, прошло внеочередное заседание по Донбассу Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), стороны общались в формате видеоконференции.

Заседание ТКГ прошло для недопущения срыва режима прекращения огня, говорится на сайте президента Украины.

В сообщении отмечается, что участники заседания договорились о проведении совместных инспекций в районе поселка Шумы, в которых будет принимать участие представитель координатора от ОБСЕ.

"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", – отмечается в сообщении.

Напомним, в июле ТКГ по Донбассу договорилась о введении нового режима тишины.

Позже – 5 сентября – стало известно, что главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал боевикам у поселка Шумы открыть огонь по защитникам Украины якобы из-за того, что они незаконно возвели инженерные сооружения.

Украинская сторона заявила, что 6 сентября боевики сорвали перемирие.