Прошли новые переговоры по Донбассу: есть договоренность

Сегодня состоялось заседание ТКГ по Донбассу.
В среду, 9 сентября, прошло внеочередное заседание по Донбассу Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), стороны общались в формате видеоконференции.
Заседание ТКГ прошло для недопущения срыва режима прекращения огня, говорится на сайте президента Украины.
В сообщении отмечается, что участники заседания договорились о проведении совместных инспекций в районе поселка Шумы, в которых будет принимать участие представитель координатора от ОБСЕ.
"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", – отмечается в сообщении.
- Напомним, в июле ТКГ по Донбассу договорилась о введении нового режима тишины.
- Позже – 5 сентября – стало известно, что главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал боевикам у поселка Шумы открыть огонь по защитникам Украины якобы из-за того, что они незаконно возвели инженерные сооружения.
- Украинская сторона заявила, что 6 сентября боевики сорвали перемирие.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.