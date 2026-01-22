Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

О смерти Сергея Сасина сообщили родные.

Сергей Сасин умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Сергей Сасин

Умер Сергей Сасин

Причина смерти молодого режиссера

Стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. О трагедии сообщили его родные на странице в Facebook.

На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека и сообщил, что до последнего находился рядом с братом.

"Сережа сегодня утром отлетел в теплые края. Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-лети, мой братец Сергуняшик, я, твой Зязик, брат Назарко, был с тобой и слушал твое последнее дыхание", — написал он.

Сергей Сасин - диагноз / фото: facebook.com, Сергей Сасин

Причиной смерти молодого режиссера стала онкология. Сергею Сасину диагностировали рак кишечника, осложненный метастазами. Болезнь унесла жизнь творца на 25-м году жизни.

После сообщения о смерти режиссера о нем высказались его коллеги. Актер и режиссер Алексей Гладушевский поделился в своем Telegram-канале, что Сергей был очень светлым человеком и искренне радовался успехам каждого актера.

Сергей Сасин чем известен / фото: facebook.com, Сергей Сасин

"Такой светлый человек был. Последним воспоминанием останется момент, когда Сергей сообщил и поздравил меня с тем, что я прошел на "Митницю" в Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Я тогда так обрадовался и чувствовал, как он радуется вместе со мной, как радовался всем участникам", — написал Алексей.

Кто такой Сергей Сасин

Сергей Сасин — украинский режиссер и театральный деятель, родившийся 23 мая 2001 года в Киеве. В профессиональных кругах он был известен как руководитель литературно-драматургической части Театра драмы и комедии на левом берегу, где активно занимался развитием молодых талантов и курировал современные театральные проекты. Широкое признание пришло к нему в 2022 году после выхода фильма "Несмеяна".

